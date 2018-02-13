ВАЗ (LADA) Largus
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 72,7 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в идеальном состоянии! Крашеных и подкрашеных деталей нет даже бампера в заводской краске! Я являюсь хозяина данного авто! Два комплекта резины, стеклоподьёмники, кондиционер, хорошая музыка, всё идёт в комплекте! Пробег 100% родной ПТС оригинальный! Салон как новый не прокуренный и не прожённый!Ходовая-мотор-коробка в идеальном состоянии! На задних сиденьях сидели несколько раз! Одним словом машина практически новая даже с таким пробегом! Торг у автомобиля!
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