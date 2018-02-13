ВАЗ (LADA) Largus Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 44 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 72,7 тыс. км Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в идеальном состоянии! Крашеных и подкрашеных деталей нет даже бампера в заводской краске! Я являюсь хозяина данного авто! Два комплекта резины, стеклоподьёмники, кондиционер, хорошая музыка, всё идёт в комплекте! Пробег 100% родной ПТС оригинальный! Салон как новый не прокуренный и не прожённый!Ходовая-мотор-коробка в идеальном состоянии! На задних сиденьях сидели несколько раз! Одним словом машина практически новая даже с таким пробегом! Торг у автомобиля!