ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 380 тыс. км
Цена: 175 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Выпуск машины : сентябрь 2009 г. ПТС оригинал , два хозяина , в Армавире с 2014 г., на учете здесь же . По ПТС я не хозяин , ОФОРМЛЕНИЕ СТРОГО ПО ЗАКОНУ , С ДОКУМЕНТАМИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ , если надо , то поеду в ГАИ , время свободное имеется . По машине : бензин / газ ( не оформлен ) , газ снимать не буду , кому не нужен сами продадите . Двигатель , КПП - в отличном состоянии , расхода масла нет . Салон приятный , чистый , все целое , ничего не порвано . Два комплекта ключей , музыка , сигнализация с доводчиком стекол ( работает ) , резина летняя , практически новая , зимней нету . Аккумулятор отличный . Кузов в прекрасном состоянии : гнилья , жучков , паучков - НЕТ . Большая часть машины в заводской краске , подкрашивали только из соображения улучшения внешнего вида , привозите приборы , проверяйте . Вообщем : чистая и аккуратная машина на хорошем ходу . Недостатки : подошла замена масла , лобовое в трещинах ( заводское ) , мне не мешает , немного сечет глушитель , тарахтит рулевая рейка ( ездить можно ) и нет запаски . Торг есть . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль равноценный или дешевле с Вашей доплатой , можно под ремонт ( по кузову , двигатель , АКПП ) .
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