ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 42 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Пятигорск, Ставропольский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Обогрев сидений

Описание

Машина в отличном состоянии, люкс, всё работает на отлично! Полностью обесшумлена, выхлопная - стингер, мотор масло не ест, все расходники менялись вовремя! ГРМ заменён на 40т.км., отдам в хорошие руки!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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