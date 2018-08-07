ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 42 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Пятигорск, Ставропольский край
Имя: Владимир
Комплектация
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Обогрев сидений
Описание
Машина в отличном состоянии, люкс, всё работает на отлично! Полностью обесшумлена, выхлопная - стингер, мотор масло не ест, все расходники менялись вовремя! ГРМ заменён на 40т.км., отдам в хорошие руки!
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