ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 26.01.19 Просмотров объявления: 26

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 42 тыс. км Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Пятигорск, Ставропольский край Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Обогрев сидений

Описание

Машина в отличном состоянии, люкс, всё работает на отлично! Полностью обесшумлена, выхлопная - стингер, мотор масло не ест, все расходники менялись вовремя! ГРМ заменён на 40т.км., отдам в хорошие руки!