ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 193 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Тонировка стёкол
Описание
Выпуск машины ( по ПТС ) ноябрь 2008 г. ПТС оригинал , три хозяина и все с Армавира . Оформление по закону , другие варианты не рассматриваются . Машина не бита , подкрашивалось заднее левое крыло , была царапина , для проверки дам толщиномер . Лобовое родное . Двигатель самый простой и самый надежный ( это мое личное мнение ). Аккумулятор практически новый ( пол года ) , масло заменено 2000 км назад , заменен радиатор на новый , ну и естественно антифриз . Резина новая . Глушитель весь новый . Кондиционер работает прекрасно . Вообщем , машина в очень хорошем состоянии во всех отношениях , это : внешний вид , тех. состояние , салон . Торг очень маленький . Также рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 130 000 руб. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( АКПП , двигатель ) или не сильно битые . Предложения по обмену желательно отправлять на почту , с телефоном или с ссылкой .
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