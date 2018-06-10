ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 193 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Тонировка стёкол

Описание

Выпуск машины ( по ПТС ) ноябрь 2008 г. ПТС оригинал , три хозяина и все с Армавира . Оформление по закону , другие варианты не рассматриваются . Машина не бита , подкрашивалось заднее левое крыло , была царапина , для проверки дам толщиномер . Лобовое родное . Двигатель самый простой и самый надежный ( это мое личное мнение ). Аккумулятор практически новый ( пол года ) , масло заменено 2000 км назад , заменен радиатор на новый , ну и естественно антифриз . Резина новая . Глушитель весь новый . Кондиционер работает прекрасно . Вообщем , машина в очень хорошем состоянии во всех отношениях , это : внешний вид , тех. состояние , салон . Торг очень маленький . Также рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 130 000 руб. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( АКПП , двигатель ) или не сильно битые . Предложения по обмену желательно отправлять на почту , с телефоном или с ссылкой .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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