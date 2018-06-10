ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 26.08.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 87 тыс. км Цена: 193 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Тонировка стёкол

Описание

Выпуск машины ( по ПТС ) ноябрь 2008 г. ПТС оригинал , три хозяина и все с Армавира . Оформление по закону , другие варианты не рассматриваются . Машина не бита , подкрашивалось заднее левое крыло , была царапина , для проверки дам толщиномер . Лобовое родное . Двигатель самый простой и самый надежный ( это мое личное мнение ). Аккумулятор практически новый ( пол года ) , масло заменено 2000 км назад , заменен радиатор на новый , ну и естественно антифриз . Резина новая . Глушитель весь новый . Кондиционер работает прекрасно . Вообщем , машина в очень хорошем состоянии во всех отношениях , это : внешний вид , тех. состояние , салон . Торг очень маленький . Также рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 130 000 руб. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( АКПП , двигатель ) или не сильно битые . Предложения по обмену желательно отправлять на почту , с телефоном или с ссылкой .