Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Имя: михаил

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2009

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