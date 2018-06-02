ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 141,1 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Бортовой компьютер
Описание
РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ
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