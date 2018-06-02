ВАЗ (LADA) Kalina

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 141,1 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Бортовой компьютер

Описание

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Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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