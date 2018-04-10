ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 107,5 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1585 см³
Руль: правый
Вид кузова: Универсал
Цвет:
Информация о владельце
Город: Новокубанск, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Комплектация
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Бортовой компьютер
Описание
Звонить с 07:00 до 22:00
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