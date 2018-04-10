ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 107,5 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1585 см³

Руль: правый

Вид кузова: Универсал

Цвет:

Информация о владельце

Город: Новокубанск, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Комплектация

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Бортовой компьютер

Описание

Звонить с 07:00 до 22:00

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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