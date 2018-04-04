ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 74,5 тыс. км Цена: 313 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам калину. В идеальном состоянии. Комплектация (кондиционер, подогрев сидений, две подушки безопасности,передние стекла подъемники , Музыка. Центральный замок). Двигатель, коробка передач, ходовая. В идеальном состоянии. Срочно. Цена 313000. Тысяч рублей. Торг уместен только у капота.