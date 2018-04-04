ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 74,5 тыс. км

Цена: 313 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам калину. В идеальном состоянии. Комплектация (кондиционер, подогрев сидений, две подушки безопасности,передние стекла подъемники , Музыка. Центральный замок). Двигатель, коробка передач, ходовая. В идеальном состоянии. Срочно. Цена 313000. Тысяч рублей. Торг уместен только у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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