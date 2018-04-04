ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 74,5 тыс. км
Цена: 313 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продам калину. В идеальном состоянии. Комплектация (кондиционер, подогрев сидений, две подушки безопасности,передние стекла подъемники , Музыка. Центральный замок). Двигатель, коробка передач, ходовая. В идеальном состоянии. Срочно. Цена 313000. Тысяч рублей. Торг уместен только у капота.
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