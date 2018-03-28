ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 55 тыс. км Цена: 249 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Виктор Николаевич Телефон:

Описание

Состояние нового автомобиля. Оригинальный пробег, один хозяин, ездила только по городу. Выпуск - конец 2012 года, пользуемся с апреля 2013 г. Кузов без ремонтов, стекла все заводские. Салон как новый. Усилитель руля, кондиционер, стеклоподъёмники. Музыка Pioneer. Новая резина. Не требует никаких вложений.

Продажа только с переоформлением, автодилеров просьба не беспокоить.