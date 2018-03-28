ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 55 тыс. км

Цена: 249 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Виктор Николаевич

Телефон:

Описание

Состояние нового автомобиля. Оригинальный пробег, один хозяин, ездила только по городу. Выпуск - конец 2012 года, пользуемся с апреля 2013 г. Кузов без ремонтов, стекла все заводские. Салон как новый. Усилитель руля, кондиционер, стеклоподъёмники. Музыка Pioneer. Новая резина. Не требует никаких вложений.
Продажа только с переоформлением, автодилеров просьба не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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