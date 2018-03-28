ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 55 тыс. км
Цена: 249 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Виктор Николаевич
Описание
Состояние нового автомобиля. Оригинальный пробег, один хозяин, ездила только по городу. Выпуск - конец 2012 года, пользуемся с апреля 2013 г. Кузов без ремонтов, стекла все заводские. Салон как новый. Усилитель руля, кондиционер, стеклоподъёмники. Музыка Pioneer. Новая резина. Не требует никаких вложений.
Продажа только с переоформлением, автодилеров просьба не беспокоить.
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