ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 34 тыс. км

Цена: 493 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Lada Kalina-2 Sport. Без ДТП, по кузову вся целая, без перекрасов и ремонтов. Один владелец, куплена за наличку. ПТС оригинал, 2017года. Без ограничений и обременений. Максимальная комплектация: климат-контроль, ABS, EBD,ЭУР, ПЭП, подогревы сидений и лобового стекла, штатная мультимедия, датчик света и дождя, 2 подушки безопастности, задний парктроник, задние дисковые тормоза. Атомобиль в заводском состоянии, дороботкам и переделкам не подвергался.
Обмен не интересует, адекватный торг только при осмотре автомобиля.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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