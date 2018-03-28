ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 34 тыс. км Цена: 493 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Lada Kalina-2 Sport. Без ДТП, по кузову вся целая, без перекрасов и ремонтов. Один владелец, куплена за наличку. ПТС оригинал, 2017года. Без ограничений и обременений. Максимальная комплектация: климат-контроль, ABS, EBD,ЭУР, ПЭП, подогревы сидений и лобового стекла, штатная мультимедия, датчик света и дождя, 2 подушки безопастности, задний парктроник, задние дисковые тормоза. Атомобиль в заводском состоянии, дороботкам и переделкам не подвергался.

Обмен не интересует, адекватный торг только при осмотре автомобиля.