ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 34 тыс. км
Цена: 493 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Денис
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Lada Kalina-2 Sport. Без ДТП, по кузову вся целая, без перекрасов и ремонтов. Один владелец, куплена за наличку. ПТС оригинал, 2017года. Без ограничений и обременений. Максимальная комплектация: климат-контроль, ABS, EBD,ЭУР, ПЭП, подогревы сидений и лобового стекла, штатная мультимедия, датчик света и дождя, 2 подушки безопастности, задний парктроник, задние дисковые тормоза. Атомобиль в заводском состоянии, дороботкам и переделкам не подвергался.
Обмен не интересует, адекватный торг только при осмотре автомобиля.
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