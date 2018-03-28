ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 73 тыс. км
Цена: 338 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Описание
Продам. Калину 2. Состояние идеальное. Комплектация люкс. Салон чистый, не прокуренный, двигатель 16-клапанный нового образца 106 л. с. Осмотр в Краснодаре.
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