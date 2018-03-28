ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 73 тыс. км

Цена: 338 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Продам. Калину 2. Состояние идеальное. Комплектация люкс. Салон чистый, не прокуренный, двигатель 16-клапанный нового образца 106 л. с. Осмотр в Краснодаре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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