ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 73 тыс. км Цена: 338 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Продам. Калину 2. Состояние идеальное. Комплектация люкс. Салон чистый, не прокуренный, двигатель 16-клапанный нового образца 106 л. с. Осмотр в Краснодаре.