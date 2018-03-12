ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 33 тыс. км
Цена: 494 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Денис
Описание
Продам Lada Kalina 2 Sport. Автомобиль в отличном состоянии. Был куплен в Юг-Авто Краснодар за наличные, по ПТС именно 2017 год. 1 владелец. По кузову вся целая, без ДТП и перекрасов. Двигатель, коробка, ходовая без нареканий. Ограничений, обременений, штрафов нет. Максимальная комплектация: климат-контроль, ABS, EBD,ЭУР, ПЭП, подогревы сидений и лобового стекла, штатная мультимедия, датчик света и дождя, 2 подушки безопастности, задний парктроник, задние дисковые тормоза. Атомобиль в заводском состоянии, дороботкам и переделкам не подвергался.
Обмен не интересует, адекватный торг только при осмотре автомобиля.
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