ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 33 тыс. км Цена: 494 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Продам Lada Kalina 2 Sport. Автомобиль в отличном состоянии. Был куплен в Юг-Авто Краснодар за наличные, по ПТС именно 2017 год. 1 владелец. По кузову вся целая, без ДТП и перекрасов. Двигатель, коробка, ходовая без нареканий. Ограничений, обременений, штрафов нет. Максимальная комплектация: климат-контроль, ABS, EBD,ЭУР, ПЭП, подогревы сидений и лобового стекла, штатная мультимедия, датчик света и дождя, 2 подушки безопастности, задний парктроник, задние дисковые тормоза. Атомобиль в заводском состоянии, дороботкам и переделкам не подвергался.

Обмен не интересует, адекватный торг только при осмотре автомобиля.