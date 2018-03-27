ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 83 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Татьяна

Телефон:

Описание

Отличная машинка, аккуратная, ухоженная. салон не прокуренный. расходники менялись своевременно. Электроусилитель руля. Новый аккумулятор. хорошая летняя резина Lassa-Турция(почти новая). Передние стеклоподъемники, музыка (CD,USB,AUX), подогрев кресла водителя, полочка в багажнике. Машина проверена толщемером-не битая. единственное -небольшая вмятинка на передней правой двери(примяли на стоянке).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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