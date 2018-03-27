ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 83 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Описание
Отличная машинка, аккуратная, ухоженная. салон не прокуренный. расходники менялись своевременно. Электроусилитель руля. Новый аккумулятор. хорошая летняя резина Lassa-Турция(почти новая). Передние стеклоподъемники, музыка (CD,USB,AUX), подогрев кресла водителя, полочка в багажнике. Машина проверена толщемером-не битая. единственное -небольшая вмятинка на передней правой двери(примяли на стоянке).
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) Kalina
ВАЗ (LADA) Kalina
Подержанная, пробег 80 тыс. км.
Краснодарский край, Славянск-на-Кубани