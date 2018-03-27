ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 83 тыс. км Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Описание

Отличная машинка, аккуратная, ухоженная. салон не прокуренный. расходники менялись своевременно. Электроусилитель руля. Новый аккумулятор. хорошая летняя резина Lassa-Турция(почти новая). Передние стеклоподъемники, музыка (CD,USB,AUX), подогрев кресла водителя, полочка в багажнике. Машина проверена толщемером-не битая. единственное -небольшая вмятинка на передней правой двери(примяли на стоянке).