ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 80 тыс. км Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: по авто Телефон:

Комплектация Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Обогрев зеркал Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

состояния нового авто. один хозяин и за машиной смотрели. родная краска, пробе 85 т. км, ПТС. и все родное. масло поменяно, кондиционер работает, звоните, все расскажу , а лучше смотрите и покупайте. начало эксплуатации середина 2014 г то