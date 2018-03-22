ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: по авто
Комплектация
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Обогрев зеркал
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
состояния нового авто. один хозяин и за машиной смотрели. родная краска, пробе 85 т. км, ПТС. и все родное. масло поменяно, кондиционер работает, звоните, все расскажу , а лучше смотрите и покупайте. начало эксплуатации середина 2014 г то
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