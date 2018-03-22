ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: по авто

Телефон:

Комплектация

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Обогрев зеркал

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

состояния нового авто. один хозяин и за машиной смотрели. родная краска, пробе 85 т. км, ПТС. и все родное. масло поменяно, кондиционер работает, звоните, все расскажу , а лучше смотрите и покупайте. начало эксплуатации середина 2014 г то

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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