ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 52 тыс. км
Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Владимир
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Описание
Продаю Калину люкс, 2011 года выпуска, двигатель 16 клапанный 1.4, музыка, сигнализация, кондиционер, подогрев сидений, электро зеркала с подогревом, 4 стеклоподъемника, диски, туманки, салон велюр, ABS, 2 подушки, все родное, не битая не крашенная, родной ПТС один хозяин, машина в отличном состоянии.
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