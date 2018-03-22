ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 52 тыс. км

Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Продаю Калину люкс, 2011 года выпуска, двигатель 16 клапанный 1.4, музыка, сигнализация, кондиционер, подогрев сидений, электро зеркала с подогревом, 4 стеклоподъемника, диски, туманки, салон велюр, ABS, 2 подушки, все родное, не битая не крашенная, родной ПТС один хозяин, машина в отличном состоянии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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