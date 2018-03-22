ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 52 тыс. км Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Продаю Калину люкс, 2011 года выпуска, двигатель 16 клапанный 1.4, музыка, сигнализация, кондиционер, подогрев сидений, электро зеркала с подогревом, 4 стеклоподъемника, диски, туманки, салон велюр, ABS, 2 подушки, все родное, не битая не крашенная, родной ПТС один хозяин, машина в отличном состоянии.