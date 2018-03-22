ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 23,7 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Овик
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Описание
Машина в идеальном состоянии. 2015 год выпуска. Реальный пробег - 23700 км. Подушка безопасности, обогрев сидений. Срочная продажа.
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