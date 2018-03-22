Машина в идеальном состоянии. 2015 год выпуска. Реальный пробег - 23700 км. Подушка безопасности, обогрев сидений. Срочная продажа.

Имя: Овик

Цена: 270 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2015

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