ВАЗ (LADA) Kalina

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 60 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серо-бежевый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Описание

Состояние отличное, не бита не украшена ,один хозяин, 270000 т. реальному покупателю скидка

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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