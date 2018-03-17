ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 25.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 60 тыс. км Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серо-бежевый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны

Описание

Состояние отличное, не бита не украшена ,один хозяин, 270000 т. реальному покупателю скидка