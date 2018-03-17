ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серо-бежевый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Владимир
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Описание
Состояние отличное, не бита не украшена ,один хозяин, 270000 т. реальному покупателю скидка
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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