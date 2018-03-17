ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 64 тыс. км
Цена: 268 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
1 хозяин. ПТС оригинал. Машина в идеальном состоянии кондиционер. АБС. ЭУР. Передние стеклоподьемники. Эл. корректор фар. Регулировка руля. Чёрный салон, как новый. Прошла ТО. пробег родной, есть все отметки в сервисной книжке. Ездил пожилой. Не битая. Машина некурящего водителя. Юридически чистая. Без ограничений. Торг разумный. Обмена нет.
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