ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 64 тыс. км

Цена: 268 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

1 хозяин. ПТС оригинал. Машина в идеальном состоянии кондиционер. АБС. ЭУР. Передние стеклоподьемники. Эл. корректор фар. Регулировка руля. Чёрный салон, как новый. Прошла ТО. пробег родной, есть все отметки в сервисной книжке. Ездил пожилой. Не битая. Машина некурящего водителя. Юридически чистая. Без ограничений. Торг разумный. Обмена нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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