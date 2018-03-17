ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 64 тыс. км Цена: 268 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

1 хозяин. ПТС оригинал. Машина в идеальном состоянии кондиционер. АБС. ЭУР. Передние стеклоподьемники. Эл. корректор фар. Регулировка руля. Чёрный салон, как новый. Прошла ТО. пробег родной, есть все отметки в сервисной книжке. Ездил пожилой. Не битая. Машина некурящего водителя. Юридически чистая. Без ограничений. Торг разумный. Обмена нет.