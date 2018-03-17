ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 76 тыс. км Цена: 226 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Кондиционер. АБС ЭУР. Передние стеклоподьемники. Эл корректор фар. Регулировка руля.Сигнализация с обратной связью. 2 ключа. 2 комплекта колёс, зима лето.Музыка. Диагностическая карта до конца 18 года. Не битая. Все родное.Машина некурящего водителя. Юридически чистая. Без залогов, без ограничений. Торг разумный. Обмен не предлагать.