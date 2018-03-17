ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 76 тыс. км
Цена: 226 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
Машина в отличном состоянии. Кондиционер. АБС ЭУР. Передние стеклоподьемники. Эл корректор фар. Регулировка руля.Сигнализация с обратной связью. 2 ключа. 2 комплекта колёс, зима лето.Музыка. Диагностическая карта до конца 18 года. Не битая. Все родное.Машина некурящего водителя. Юридически чистая. Без залогов, без ограничений. Торг разумный. Обмен не предлагать.
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