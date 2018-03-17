ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 76 тыс. км

Цена: 226 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Кондиционер. АБС ЭУР. Передние стеклоподьемники. Эл корректор фар. Регулировка руля.Сигнализация с обратной связью. 2 ключа. 2 комплекта колёс, зима лето.Музыка. Диагностическая карта до конца 18 года. Не битая. Все родное.Машина некурящего водителя. Юридически чистая. Без залогов, без ограничений. Торг разумный. Обмен не предлагать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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