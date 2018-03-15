ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 78 тыс. км

Цена: 199 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Салон как новый, красивая темная панель. Не битая. Комплектация базовая, два стелоподьемника. Резина зимняя в подарок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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