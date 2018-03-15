ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 78 тыс. км Цена: 199 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Салон как новый, красивая темная панель. Не битая. Комплектация базовая, два стелоподьемника. Резина зимняя в подарок.