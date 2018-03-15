ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 78 тыс. км
Цена: 199 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Юрий
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Описание
Машина в хорошем состоянии. Салон как новый, красивая темная панель. Не битая. Комплектация базовая, два стелоподьемника. Резина зимняя в подарок.
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