ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 358 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Шахты, Ростовская область

Имя: Хозяин

Телефон:

Комплектация

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Круиз-контроль

Центральный замок

Описание

Состояние отличное. Один хозяин в полной комплектации. Машина местная. Вложений не требует

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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