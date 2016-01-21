ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 50 тыс. км Цена: 358 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1598 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Шахты, Ростовская область Имя: Хозяин Телефон:

Комплектация А также Антиблокировочная система (ABS) Круиз-контроль Центральный замок

Описание

Состояние отличное. Один хозяин в полной комплектации. Машина местная. Вложений не требует