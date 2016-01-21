ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 358 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1598 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Шахты, Ростовская область
Имя: Хозяин
Телефон:
Комплектация
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Круиз-контроль
Центральный замок
Описание
Состояние отличное. Один хозяин в полной комплектации. Машина местная. Вложений не требует
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