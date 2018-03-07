ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 113 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Кореновск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Состояние отличное. Полностью обслужена. Номера у комплекте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) Kalina

ВАЗ (LADA) Kalina

Подержанная, пробег 240 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

145 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Kalina

Подержанная, пробег 32 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

489 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Kalina

Подержанная, пробег 85 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

385 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) Kalina

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Славянск-на-Кубани

225 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2112

Подержанная, пробег 52 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

300 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2114

Подержанная, пробег 76 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

229 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале