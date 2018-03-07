ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 113 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Кореновск, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Состояние отличное. Полностью обслужена. Номера у комплекте.
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