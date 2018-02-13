ВАЗ (LADA) Kalina
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Автомобиль в отличном техническом состоянии, вложений не требует, купи и радуйся!!! Есть небольшое замятие на заднем левом крыле. По всем вопросам - звоните всё расскажу-покажу!!!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.