ВАЗ (LADA) Kalina

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 98 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии, вложений не требует, купи и радуйся!!! Есть небольшое замятие на заднем левом крыле. По всем вопросам - звоните всё расскажу-покажу!!!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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