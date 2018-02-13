ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 86 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 98 тыс. км Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии, вложений не требует, купи и радуйся!!! Есть небольшое замятие на заднем левом крыле. По всем вопросам - звоните всё расскажу-покажу!!!