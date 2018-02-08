ВАЗ (LADA) Kalina
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 209 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Калину Спорт. Авто в хорошем состоянии, мотор коробка, ходовая без нареканий, родная ПТС 2 хоз., салон чистый не прокуренный, стоят диски R-15 (зима). Комплектация: кондиционер, подогрев сидений, подогрев зеркал, ЭУР, все 4 стекло-подъемника, мотор масло не ест. Торг.
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