ВАЗ (LADA) Kalina

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 209 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Калину Спорт. Авто в хорошем состоянии, мотор коробка, ходовая без нареканий, родная ПТС 2 хоз., салон чистый не прокуренный, стоят диски R-15 (зима). Комплектация: кондиционер, подогрев сидений, подогрев зеркал, ЭУР, все 4 стекло-подъемника, мотор масло не ест. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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