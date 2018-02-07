ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 56 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 91,5 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС родной, октябрь 2011 года, я второй владелец. Пробег 91500 км - родной. Комплектация Люкс (2 подушки, АБС, ЭУР, кондиционер, эл.стекла и пр.), двигатель 1,6 л, 16 клапанов (ВАЗ 21126 Приора).

Техническое состояние автомобиля - отличное, без замечаний. В период моего владения а/м обслуживался у официального дилера LADA Юг-Авто на Красной Площади (есть все з/наряды и сервисная книжка с соответствующими записями). Моторное масло менялось не реже, чем раз в 10 т.км (использовал только синтетику Shell 5W40). Все необходимые работы по текущему ремонту выполнялись своевременно, зачастую заблаговременно. Никогда не жалел ни денег, ни времени. На текущий момент автомобиль во вложениях не нуждается.

На автомобиле установлен ряд доработок ходовой части и тормозной системы для комфортного и безопасного управления:

- комплект пружин и газомасляных амортизаторов АСОМИ Комфорт Спорт (на пробеге 75 т.км),

- опоры передних стоек Гранта Спорт,

- "крабы" Гранта Спорт,

- передний стабилизатор Гранта Спорт (24 мм),

- передние тормоза 286 мм (15") от Гранта Спорт,

- кованные диски Slik L187 на 15 дюймов,

- "короткая" рулевая рейка от Калина Спорт (3,1 оборота), в совокупности с кастором +3,5 гр. и резиной 195/50/15 создаёт очень приятное впечатление от управления,

+ и ещё много приятных мелочей (всю историю моего владения автомобилем в подробностях можно увидеть на Драйв2, ссылку предоставлю по запросу). Все доработки выполнены исключительно ради собственных эмоций и безопасности, ни в каких спортивных мероприятиях автомобиль никогда не участвовал. Коробка, двигатель, программа, выпуск полностью заводские (штатные).

По кузову в целом состояние на 4 с плюсом, есть незначительные дефекты ЛКП в виде сколов от эксплуатации. Есть несколько крашенных деталей по причине неаккуратного вождения первой хозяйки (царапины, счёсы, ссадины - при необходимости есть фото). Серьёзных повреждений никогда не было, в ДТП автомобиль не попадал. Все стекла, кроме ветрового, родные. Салон некурящий, чистый и ухоженный.

P.S. Автомобиль продаётся на зимней резине Yokohama ig30 185/55/15. Любые проверки/диагностики приветствую. Разумеется гарантирую юридическую чистоту. Разумный и обоснованный торг при осмотре.