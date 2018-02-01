ВАЗ (LADA) Kalina
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 174 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В хорошем состоянии, не бита не крашена (есть небольшие недочеты по кузову). В салоне не курили, в такси не была. Один хозяин. Торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.