ВАЗ (LADA) Kalina

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 174 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В хорошем состоянии, не бита не крашена (есть небольшие недочеты по кузову). В салоне не курили, в такси не была. Один хозяин. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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