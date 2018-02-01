ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 174 тыс. км Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В хорошем состоянии, не бита не крашена (есть небольшие недочеты по кузову). В салоне не курили, в такси не была. Один хозяин. Торг у капота.