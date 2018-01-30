ВАЗ (LADA) Kalina

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 127,88 тыс. км

Цена: 198 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Калина 2007 год. На данный момент реальный пробег 127880 км. Пробег не скрученый 100% (лично знаю прошлых владельцев). Гаражное хранение, бережная эксплуатация, все расходники менялись вовремя по регламенту. Кузов целый, родная краска, есть маленькие рыжики, сколы, притертости. По ходовым качествам без нареканий, двигатель работает ровно, клапана не гнет (8 кл.), коробка переключается мягко, передачи не вылетают. Сиденья как новые, все время были в чехлах. В машине не курили, в салоне чисто, приятный запах. Без кондиционера. Очень много чего делалось за то время сколько машина у меня, подробно могу рассказать по телефону. Продаю не спеша, обмен не интересует. Небольшой торг у капота. Перекуры мимо!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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