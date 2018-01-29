ВАЗ (LADA) Kalina
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 174 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Были заменены рулевая рейка, передние амортизаторы, шаровые опоры, гранаты, аккумулятор, тормозные диски, колодки перед и зад, тросы ручника, поменял опору коробки передач, корпус кп, заодно перебрал кп, втулки сальники и т. д., новое сцепление valeo. Летом была заменена прокладка блока цилиндров. Магнитола Кенвуд, две колонки в передник дверях, проложена проводка для буфера и усилителя. Кузов в норме, имеются жизненные сколы, машина не новая, небольшая примятость на крыше, на фото фидно. Без кондиционера. Продаю т. к купил японца. Торг уместен.
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