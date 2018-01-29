ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 51 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 174 тыс. км Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Были заменены рулевая рейка, передние амортизаторы, шаровые опоры, гранаты, аккумулятор, тормозные диски, колодки перед и зад, тросы ручника, поменял опору коробки передач, корпус кп, заодно перебрал кп, втулки сальники и т. д., новое сцепление valeo. Летом была заменена прокладка блока цилиндров. Магнитола Кенвуд, две колонки в передник дверях, проложена проводка для буфера и усилителя. Кузов в норме, имеются жизненные сколы, машина не новая, небольшая примятость на крыше, на фото фидно. Без кондиционера. Продаю т. к купил японца. Торг уместен.