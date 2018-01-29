ВАЗ (LADA) Kalina

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 174 тыс. км

Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Были заменены рулевая рейка, передние амортизаторы, шаровые опоры, гранаты, аккумулятор, тормозные диски, колодки перед и зад, тросы ручника, поменял опору коробки передач, корпус кп, заодно перебрал кп, втулки сальники и т. д., новое сцепление valeo. Летом была заменена прокладка блока цилиндров. Магнитола Кенвуд, две колонки в передник дверях, проложена проводка для буфера и усилителя. Кузов в норме, имеются жизненные сколы, машина не новая, небольшая примятость на крыше, на фото фидно. Без кондиционера. Продаю т. к купил японца. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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