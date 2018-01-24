ВАЗ (LADA) Kalina

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 88 тыс. км

Цена: 247 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал , 2 ой хозяин. Максимальной комплектация "Люкс". Авто вся в родной заводской краске, включая лобовое заводское и все стекла по кругу. Не битый, в авариях не участвовал. Кондиционер, АBS, стеклоподъемники электрические, электрозеркала , ГУР, музыка. Двигатель масло не расходует от замены до замены 16-кл. Коробка масло поменяно, подвеска в идеале , сцепление отличное. Авто без вложений. Комплект новой зимней шипованной резины на простых дисках в подарок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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