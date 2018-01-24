ВАЗ (LADA) Kalina
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 88 тыс. км
Цена: 247 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
ПТС оригинал , 2 ой хозяин. Максимальной комплектация "Люкс". Авто вся в родной заводской краске, включая лобовое заводское и все стекла по кругу. Не битый, в авариях не участвовал. Кондиционер, АBS, стеклоподъемники электрические, электрозеркала , ГУР, музыка. Двигатель масло не расходует от замены до замены 16-кл. Коробка масло поменяно, подвеска в идеале , сцепление отличное. Авто без вложений. Комплект новой зимней шипованной резины на простых дисках в подарок.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.