ВАЗ (LADA) Kalina

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 32 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

1.6, АКПП, Комплектация Люкс. Два комплекта колес. Сейчас на машине установлена зимняя резина на штампованных дисках, летняя резина на родных легкосплавных дисках.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) Kalina

ВАЗ (LADA) Kalina

Подержанная, пробег 74,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

313 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Kalina

Подержанная, пробег 55 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

249 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Kalina

Подержанная, пробег 34 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

493 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) Kalina

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 74 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

275 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

265 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 77 тыс. км.
Краснодарский край, Туапсе

275 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале