ВАЗ (LADA) Kalina
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 32 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
1.6, АКПП, Комплектация Люкс. Два комплекта колес. Сейчас на машине установлена зимняя резина на штампованных дисках, летняя резина на родных легкосплавных дисках.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.