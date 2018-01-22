ВАЗ (LADA) Kalina
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 33,5 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Lada Kalina Sport 2 , 1,6 118 л. с. Авто в отличном состоянии, полная комплектация. Подогрев лобового стекла, подогрев боковых и заднего стекла! Подогрев сидений! Датчик дождя и света . Климат контроль , штатная мультимедиа, салон чистый не прокуренный . Дисковые тормоза передние и задние! Дневные ходовые огни, ПТФ передние и задние! ABS,EBD,2 подушки безопасности! Сигнализация старлайн с обратной связью и доводчиками , сделана полная шумоизоляция Авто, полная обработка от коррозии! Два комплекта ковриков , два комплекта резины на дисках (лето родные r16, зима r15 )! Машина не бита не крашена ( проверена толщемером). Капот обклеен защитной пленкой. Заменил :масло в двигателе и коробке, задние колодки !бонусом отдам регистратор и антирадар. ПТС Оригинал, по факту 2 хозяина, номера в подарок. Обмен не интересует. Реальному покупателю хороший торг возле авто.
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