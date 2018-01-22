ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 22.01.18 Просмотров объявления: 44 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 33,5 тыс. км Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Lada Kalina Sport 2 , 1,6 118 л. с. Авто в отличном состоянии, полная комплектация. Подогрев лобового стекла, подогрев боковых и заднего стекла! Подогрев сидений! Датчик дождя и света . Климат контроль , штатная мультимедиа, салон чистый не прокуренный . Дисковые тормоза передние и задние! Дневные ходовые огни, ПТФ передние и задние! ABS,EBD,2 подушки безопасности! Сигнализация старлайн с обратной связью и доводчиками , сделана полная шумоизоляция Авто, полная обработка от коррозии! Два комплекта ковриков , два комплекта резины на дисках (лето родные r16, зима r15 )! Машина не бита не крашена ( проверена толщемером). Капот обклеен защитной пленкой. Заменил :масло в двигателе и коробке, задние колодки !бонусом отдам регистратор и антирадар. ПТС Оригинал, по факту 2 хозяина, номера в подарок. Обмен не интересует. Реальному покупателю хороший торг возле авто.