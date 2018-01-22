ВАЗ (LADA) Kalina

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 33,5 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Lada Kalina Sport 2 , 1,6 118 л. с. Авто в отличном состоянии, полная комплектация. Подогрев лобового стекла, подогрев боковых и заднего стекла! Подогрев сидений! Датчик дождя и света . Климат контроль , штатная мультимедиа, салон чистый не прокуренный . Дисковые тормоза передние и задние! Дневные ходовые огни, ПТФ передние и задние! ABS,EBD,2 подушки безопасности! Сигнализация старлайн с обратной связью и доводчиками , сделана полная шумоизоляция Авто, полная обработка от коррозии! Два комплекта ковриков , два комплекта резины на дисках (лето родные r16, зима r15 )! Машина не бита не крашена ( проверена толщемером). Капот обклеен защитной пленкой. Заменил :масло в двигателе и коробке, задние колодки !бонусом отдам регистратор и антирадар. ПТС Оригинал, по факту 2 хозяина, номера в подарок. Обмен не интересует. Реальному покупателю хороший торг возле авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) Kalina

ВАЗ (LADA) Kalina

Подержанная, пробег 74,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

313 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Kalina

Подержанная, пробег 55 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

249 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Kalina

Подержанная, пробег 34 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

493 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) Kalina

ВАЗ (LADA) Kalina

Подержанная, пробег 34 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

493 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 56,346 тыс. км.
Краснодарский край, Павловская

450 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Priora

Подержанная, пробег 56,346 тыс. км.
Краснодарский край, Павловская

450 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале