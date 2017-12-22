ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 62 тыс. км Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Ленинградская, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Описание

Кому нужен реально хороший авто. Не перекуп, машина ровная в родной краске. Кондиционер, AIRBAG, корректор фар, АВС, электро усилитель руля, бортовой комп, иммобилайзер, штатная сигнализация, центральный замок, доводчики стёкол, реленги, подогрев сидений, подогрев заднего стекла, музыка с Bluetooth и USB. Просторная, шустрая. Копеешный налог, высокий клиренс (стойки на 6 см длиннее чем у простой калины). Дорогие диски с новой летней и зимней резиной. ТО в 50 тыс. пробега с заменой : стоек, шаровых, подшипников ступиц, тормозных дисков, тормозных колодок и накладок, ремней, роликов, помпы, свечи, броне-провода, развал. В машину вложено много средств не из-за поломок, а ради их предупреждения. Торг. Обмен.