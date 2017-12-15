ВАЗ (LADA) Kalina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 77 тыс. км
Цена: 235 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Один хозяин. Куплена в ноябре 2012 года. Отличное состояние. Чистая ухоженная машина как по салону так и по кузову. Без гнили и ржавчины. В машине есть Кондиционер (рабочий), передние стеклоподъемники, борт. комп, электроусилитель, Сигнализация с автозапуском и обрат. Связью. Без ограничений и арестов. Торг при осмотре.
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