ВАЗ (LADA) Kalina Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 77 тыс. км Цена: 235 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Один хозяин. Куплена в ноябре 2012 года. Отличное состояние. Чистая ухоженная машина как по салону так и по кузову. Без гнили и ржавчины. В машине есть Кондиционер (рабочий), передние стеклоподъемники, борт. комп, электроусилитель, Сигнализация с автозапуском и обрат. Связью. Без ограничений и арестов. Торг при осмотре.