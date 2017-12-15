ВАЗ (LADA) Kalina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 77 тыс. км

Цена: 235 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Один хозяин. Куплена в ноябре 2012 года. Отличное состояние. Чистая ухоженная машина как по салону так и по кузову. Без гнили и ржавчины. В машине есть Кондиционер (рабочий), передние стеклоподъемники, борт. комп, электроусилитель, Сигнализация с автозапуском и обрат. Связью. Без ограничений и арестов. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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