ВАЗ (LADA) Granta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 111 тыс. км

Цена: 275 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Оранжевый

Информация о владельце

Город: Староминская, Краснодарский край

Имя: Татьяна

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Не битая не крашеная вложений не требует

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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