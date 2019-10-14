ВАЗ (LADA) Granta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 111 тыс. км
Цена: 275 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Оранжевый
Информация о владельце
Город: Староминская, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Не битая не крашеная вложений не требует
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