ВАЗ (LADA) Granta Дата публикации: 14.10.19 Просмотров объявления: 63

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 111 тыс. км Цена: 275 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Оранжевый Информация о владельце Город: Староминская, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Не битая не крашеная вложений не требует