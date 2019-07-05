ВАЗ (LADA) Granta Дата публикации: 5.07.19 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2019 Пробег: 1 тыс. км Цена: 536,5 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1498 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Описание

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Обновленая LADA GRANTA

1.6 л 16-кл.(106 л.с.), 5МТ / Comfort ждет Вас в нашем автосалоне!

2019 ГОДА В НАЛИЧИИ С ПТС ! ! !

Цена указана за комплектацию Comfort

• Дневные ходовые огни

• Подогрев передних сидений

• Электростеклоподъемники передних дверей

• Электроусилитель рулевого управления

• Регулируемая по высоте рулевая колонка

• Кондиционер

• Аудиосистема (FM, USB, SD- карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика, антенна наружная комбинированная

• Бортовой компьютер

• Воздушный фильтр салона

• Подсветка вещевого ящика

• Система экстренного оповещения ЭРА- ГЛОНАСС

• Подушка безопасности переднего пассажира

• Подушка безопасности водителя

• Антиблокировочная система тормозов (ABS)

• Усилителель экстренного торможения (BAS)

• Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)

• Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.)

• Иммобилайзер

• Блокировка задних дверей от открывания детьми

• Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя

• Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями

• Стальные диски черного цвета

• Размер дисков: R14

• Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова

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