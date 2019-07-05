ВАЗ (LADA) Granta
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2019
Пробег: 1 тыс. км
Цена: 536,5 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Описание
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обновленая LADA GRANTA
1.6 л 16-кл.(106 л.с.), 5МТ / Comfort ждет Вас в нашем автосалоне!
2019 ГОДА В НАЛИЧИИ С ПТС ! ! !
Цена указана за комплектацию Comfort
• Дневные ходовые огни
• Подогрев передних сидений
• Электростеклоподъемники передних дверей
• Электроусилитель рулевого управления
• Регулируемая по высоте рулевая колонка
• Кондиционер
• Аудиосистема (FM, USB, SD- карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика, антенна наружная комбинированная
• Бортовой компьютер
• Воздушный фильтр салона
• Подсветка вещевого ящика
• Система экстренного оповещения ЭРА- ГЛОНАСС
• Подушка безопасности переднего пассажира
• Подушка безопасности водителя
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Усилителель экстренного торможения (BAS)
• Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
• Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.)
• Иммобилайзер
• Блокировка задних дверей от открывания детьми
• Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя
• Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями
• Стальные диски черного цвета
• Размер дисков: R14
• Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова
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