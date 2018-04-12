ВАЗ (LADA) Granta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 92 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

А также

Легкосплавные диски

Охранная система

Тонировка стёкол

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии не требует вложений имеются электростеклоподъемники передних стёкол сигнализация и музыка Все вопросы по телефону

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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