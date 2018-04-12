ВАЗ (LADA) Granta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 92 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Комплектация
А также
Легкосплавные диски
Охранная система
Тонировка стёкол
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в отличном техническом состоянии не требует вложений имеются электростеклоподъемники передних стёкол сигнализация и музыка Все вопросы по телефону
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.