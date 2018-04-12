ВАЗ (LADA) Granta Дата публикации: 3.06.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 92 тыс. км Цена: 260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация А также Легкосплавные диски Охранная система Тонировка стёкол Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии не требует вложений имеются электростеклоподъемники передних стёкол сигнализация и музыка Все вопросы по телефону