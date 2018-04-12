ВАЗ (LADA) Granta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 25 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 106 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Один владелец. Не бита, не крашеная.
Использовалась для семейных поездок.
Ходила в основном по Краснодару.
Очень вместительный багажник.
Звонить с 10 - до 20.
Осмотр ул. Новая.
Торг по месту.
Контактное лицо Дмитрий.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) Granta

ВАЗ (LADA) Granta

Подержанная, пробег 54 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

335 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Granta

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

218 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Granta

Подержанная, пробег 41 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

339 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) Granta

Nissan Almera Classic

Подержанная, пробег 119 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

324 тыс. руб.

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 154 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

360 тыс. руб.

Nissan Note

Подержанная, пробег 48 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

470 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале