ВАЗ (LADA) Granta Дата публикации: 2.05.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 25 тыс. км Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 106 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Обогрев зеркал Обогрев сидений Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Один владелец. Не бита, не крашеная.

Использовалась для семейных поездок.

Ходила в основном по Краснодару.

Очень вместительный багажник.

Звонить с 10 - до 20.

Осмотр ул. Новая.

Торг по месту.

Контактное лицо Дмитрий.