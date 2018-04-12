ВАЗ (LADA) Granta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 25 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 106 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Один владелец. Не бита, не крашеная.
Использовалась для семейных поездок.
Ходила в основном по Краснодару.
Очень вместительный багажник.
Звонить с 10 - до 20.
Осмотр ул. Новая.
Торг по месту.
Контактное лицо Дмитрий.
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