ВАЗ (LADA) Granta Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 41 тыс. км Цена: 339 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Продам Гранту, цвет кориандр, ПТС 2013 куплена в марте 2014 не битая, не крашеная, не подкрашенная, состояние нового авто. Один хозяин, реальный пробег, сервисная книга, автомат, кондиционер, две подушки, ABS, подогревы сидений, приоровский мотор, двухсторонняя сигнализация, замок на АКП.