ВАЗ (LADA) Granta Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 40 тыс. км Цена: 425 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина в идеальном состоянии. Все ТО пройдены по регламенту. Запись и чеки в наличии. Полная комплектация. Все вопросы по телефону.