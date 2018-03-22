ВАЗ (LADA) Granta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 40 тыс. км
Цена: 425 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Машина в идеальном состоянии. Все ТО пройдены по регламенту. Запись и чеки в наличии. Полная комплектация. Все вопросы по телефону.
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