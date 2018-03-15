ВАЗ (LADA) Granta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 83 тыс. км
Цена: 225 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Кореновск, Краснодарский край
Имя: Игорь
Описание
Авто в отличном состоянии.По ходовки не что не стучит,не гремит. Масло от замены до замены. При разрыве ремня ГРМ клапана не гнет.Стоит автомобильный компьютер, сигнализация, музыка Пионер, тонировка американка. Помощь в продаже авто не нуждаюсь, перекупы и салоны мимо. Реальному покупателю торг у капота, по телефону не торгуюсь.
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