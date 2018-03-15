ВАЗ (LADA) Granta Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 83 тыс. км Цена: 225 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Кореновск, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии.По ходовки не что не стучит,не гремит. Масло от замены до замены. При разрыве ремня ГРМ клапана не гнет.Стоит автомобильный компьютер, сигнализация, музыка Пионер, тонировка американка. Помощь в продаже авто не нуждаюсь, перекупы и салоны мимо. Реальному покупателю торг у капота, по телефону не торгуюсь.