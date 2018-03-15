ВАЗ (LADA) Granta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 83 тыс. км

Цена: 225 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Кореновск, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии.По ходовки не что не стучит,не гремит. Масло от замены до замены. При разрыве ремня ГРМ клапана не гнет.Стоит автомобильный компьютер, сигнализация, музыка Пионер, тонировка американка. Помощь в продаже авто не нуждаюсь, перекупы и салоны мимо. Реальному покупателю торг у капота, по телефону не торгуюсь.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) Granta

ВАЗ (LADA) Granta

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Краснодарский край, Кропоткин

455 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Granta

Подержанная, пробег 98 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

185 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Granta

Подержанная, пробег 68 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

310 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) Granta

Nissan Note

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

250 тыс. руб.

Nissan Cefiro

Подержанная, пробег 90 тыс. км.
Краснодарский край, Приморско-Ахтарск

180 тыс. руб.

Nissan Almera Classic

Подержанная, пробег 163,81 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

230 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале