ВАЗ (LADA) Granta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 68 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Покупался в салоне Краснодара в конец 2012 г. Максимальная комплектация, автомобиль находился все время в одной семье кондиционер 4 стеклоподъемника, АБС, подогрев зеркал сидений, эл. усилитель руля, штатная сенсорная магнитола с навигацией. Камера заднего вида, сигнализация с обратной связью в идеале, по тех. части все отлично, мотор, коробка работают чётко, ходовая на отлично, не бита, не крашена, пройдено большое ТО с заменой ГРМ, вложений не требует никаких.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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