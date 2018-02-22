ВАЗ (LADA) Granta Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 68 тыс. км Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Покупался в салоне Краснодара в конец 2012 г. Максимальная комплектация, автомобиль находился все время в одной семье кондиционер 4 стеклоподъемника, АБС, подогрев зеркал сидений, эл. усилитель руля, штатная сенсорная магнитола с навигацией. Камера заднего вида, сигнализация с обратной связью в идеале, по тех. части все отлично, мотор, коробка работают чётко, ходовая на отлично, не бита, не крашена, пройдено большое ТО с заменой ГРМ, вложений не требует никаких.