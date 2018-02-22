ВАЗ (LADA) Granta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 68 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
Покупался в салоне Краснодара в конец 2012 г. Максимальная комплектация, автомобиль находился все время в одной семье кондиционер 4 стеклоподъемника, АБС, подогрев зеркал сидений, эл. усилитель руля, штатная сенсорная магнитола с навигацией. Камера заднего вида, сигнализация с обратной связью в идеале, по тех. части все отлично, мотор, коробка работают чётко, ходовая на отлично, не бита, не крашена, пройдено большое ТО с заменой ГРМ, вложений не требует никаких.
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