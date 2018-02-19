ВАЗ (LADA) Granta Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 72 тыс. км Цена: 349 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. ПТС оригинал, я второй хозяин. Без ДТП, все детали в родной. Пробег родной.

Машина в максимальной комплектации с датчиками света и дождя. 2 подушки, абс, кондиционер, 4 электростеклоподьемника, ЭУР, электрозеркала, подогрев сидений, зеркал и лобового стекла, ПТФ, парктроник. Родную глючащую магнитолу поменял на пионер. Диски 15е, резина Пирелли практически новая. ГРМ, помпа, колодки поменяны. Вложений никаких не требует. Обмен не интересует, новая машина уже куплена. Торг при осмотре.