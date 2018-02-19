ВАЗ (LADA) Granta

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 102 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, салон чистый не прокуренный без дыр. С кондиционером, два стеклоподъёмника. Мотор 8 клапанный, масла не берет, коробка тросиковая без нареканий. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) Granta

ВАЗ (LADA) Granta

Подержанная, пробег 25 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

430 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Granta

Подержанная, пробег 54 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

335 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Granta

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

218 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) Granta

Nissan Tiida latio

Подержанная, пробег 165,03 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

284 тыс. руб.

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 145,6 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

330 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Granta

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

218 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале