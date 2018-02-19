ВАЗ (LADA) Granta Дата публикации: 19.02.18 Просмотров объявления: 72 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 102 тыс. км Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, салон чистый не прокуренный без дыр. С кондиционером, два стеклоподъёмника. Мотор 8 клапанный, масла не берет, коробка тросиковая без нареканий. Торг у капота.