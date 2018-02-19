ВАЗ (LADA) Granta
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 102 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем состоянии, салон чистый не прокуренный без дыр. С кондиционером, два стеклоподъёмника. Мотор 8 клапанный, масла не берет, коробка тросиковая без нареканий. Торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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