ВАЗ (LADA) Granta

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 427 тыс. км

Цена: 427 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Новый автомобиль.пробег 0 км. Кондей. АБС. 105 л. с. Куплен за наличный расчёт. Цена пока не продан интересующий меня авто

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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