ВАЗ (LADA) Granta
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 427 тыс. км
Цена: 427 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Новый автомобиль.пробег 0 км. Кондей. АБС. 105 л. с. Куплен за наличный расчёт. Цена пока не продан интересующий меня авто
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.