ВАЗ (LADA) Granta Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 95 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 79 тыс. км Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно подаю свою Гранту, полностью в родной краске, без ДТП, ходовая и движок на отлично, коробка переключается плавно. Есть трещинка под передним бампером, скину на неё до 230, возможен ещё небольшой торг. Комплект колёс зима+лето входит в стоимость, честно говоря, я за них особо и не беру, это цена машины, колеса, можно сказать, дарю. Машина без кондюка. 2 комплекта ключей. Звоните, расскажу все подробней.