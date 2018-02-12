ВАЗ (LADA) Granta

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 79 тыс. км

Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно подаю свою Гранту, полностью в родной краске, без ДТП, ходовая и движок на отлично, коробка переключается плавно. Есть трещинка под передним бампером, скину на неё до 230, возможен ещё небольшой торг. Комплект колёс зима+лето входит в стоимость, честно говоря, я за них особо и не беру, это цена машины, колеса, можно сказать, дарю. Машина без кондюка. 2 комплекта ключей. Звоните, расскажу все подробней.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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