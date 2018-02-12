ВАЗ (LADA) Granta
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 79 тыс. км
Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Срочно подаю свою Гранту, полностью в родной краске, без ДТП, ходовая и движок на отлично, коробка переключается плавно. Есть трещинка под передним бампером, скину на неё до 230, возможен ещё небольшой торг. Комплект колёс зима+лето входит в стоимость, честно говоря, я за них особо и не беру, это цена машины, колеса, можно сказать, дарю. Машина без кондюка. 2 комплекта ключей. Звоните, расскажу все подробней.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.