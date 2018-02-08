ВАЗ (LADA) Granta
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 76 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, не бит не крашен, расходники меняются вовремя, в комплектацию входит кондиционер, подушка безопасности, усилитель руля, два стеклоподъемника. Осмотр автомобиля г. Лабинск.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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