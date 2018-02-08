ВАЗ (LADA) Granta Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 39 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 76 тыс. км Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, не бит не крашен, расходники меняются вовремя, в комплектацию входит кондиционер, подушка безопасности, усилитель руля, два стеклоподъемника. Осмотр автомобиля г. Лабинск.