ВАЗ (LADA) Granta

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 76 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, не бит не крашен, расходники меняются вовремя, в комплектацию входит кондиционер, подушка безопасности, усилитель руля, два стеклоподъемника. Осмотр автомобиля г. Лабинск.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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