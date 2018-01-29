ВАЗ (LADA) Granta Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 43 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 70 тыс. км Цена: 353 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам личный автомобиль, установлена отличная музыка, сделана шумоизоляция, установлено итальянское газооборудование, отличный японский автомат, а не автоматическое сцепление как пошли позже, машина не билась, коцка на фото указана. Номер в подарок. В такси не привлекалась!