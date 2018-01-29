ВАЗ (LADA) Granta

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 353 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам личный автомобиль, установлена отличная музыка, сделана шумоизоляция, установлено итальянское газооборудование, отличный японский автомат, а не автоматическое сцепление как пошли позже, машина не билась, коцка на фото указана. Номер в подарок. В такси не привлекалась!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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