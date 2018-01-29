ВАЗ (LADA) Granta
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 353 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам личный автомобиль, установлена отличная музыка, сделана шумоизоляция, установлено итальянское газооборудование, отличный японский автомат, а не автоматическое сцепление как пошли позже, машина не билась, коцка на фото указана. Номер в подарок. В такси не привлекалась!
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