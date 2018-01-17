ВАЗ (LADA) Granta Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 58 тыс. км Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

LADA Granta лифтбек. Комплектация Comfort. Двигатель 1.6 л / 8- кл./(87л.с.), 5МТ,

Цвет серебристый, кондиционер с автосалона выехала в мае 2016 года. В салоне не курили. Я хозяин. Авто продается обмен не предлагать. Дополнительно установлен центральный замок и сигнализация 2-сторонняя StarLine A91 с автозапуском.

Безопастность:

-Подушка безопасности водителя

-Подушка безопасности переднего пассажира

-Подголовники задних сидений 2 шт.

-Крепления для детских сидений ISOFIX

-Блокировка задних дверей от открывания детьми

-Иммобилайзер

-Дневные ходовые огни.

-Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS)

-Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)

Интерьер:

-Бортовой компьютер

-Подсказчик переключения передач в комбинации приборов

-Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40

-Розетка 12V

-Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом

Комфорт:

-Электроусилитель рулевого управления

-Регулируемая по высоте рулевая колонка

-Воздушный фильтр салона

-Легкая тонировка стекол

-Электростеклоподъемники передних дверей

-Подогрев передних сидений

-Электрообогрев наружных зеркал

-Кондиционер

-Аудиосистема (FM, USB, SD- карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика

Экстерьер:

-Рамки дверей черного цвета

-Молдинги боковых дверей

-Колеса штампованные 14''

-Колпаки колес декоративные

-Запасное колесо штампованное полноразмерное 14''