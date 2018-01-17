ВАЗ (LADA) Granta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 58 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

LADA Granta лифтбек. Комплектация Comfort. Двигатель 1.6 л / 8- кл./(87л.с.), 5МТ,
Цвет серебристый, кондиционер с автосалона выехала в мае 2016 года. В салоне не курили. Я хозяин. Авто продается обмен не предлагать. Дополнительно установлен центральный замок и сигнализация 2-сторонняя StarLine A91 с автозапуском.
Безопастность:
-Подушка безопасности водителя
-Подушка безопасности переднего пассажира
-Подголовники задних сидений 2 шт.
-Крепления для детских сидений ISOFIX
-Блокировка задних дверей от открывания детьми
-Иммобилайзер
-Дневные ходовые огни.
-Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS)
-Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Интерьер:
-Бортовой компьютер
-Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
-Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40
-Розетка 12V
-Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом
Комфорт:
-Электроусилитель рулевого управления
-Регулируемая по высоте рулевая колонка
-Воздушный фильтр салона
-Легкая тонировка стекол
-Электростеклоподъемники передних дверей
-Подогрев передних сидений
-Электрообогрев наружных зеркал
-Кондиционер
-Аудиосистема (FM, USB, SD- карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика
Экстерьер:
-Рамки дверей черного цвета
-Молдинги боковых дверей
-Колеса штампованные 14''
-Колпаки колес декоративные
-Запасное колесо штампованное полноразмерное 14''

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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