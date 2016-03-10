ВАЗ (LADA) 2131 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Выпуск конц 2003 г. Куплена в июле 2004 г. Двигатель 1,8 , 90 л.с. , ГУР , два хозяина , не гнилая . Крашены две правые двери пятнадцать лет назад , остальное заводское . Состояние очень хорошее . Торг . Рассмотрю варианты обмена на автомобиль до 100 000 р с Вашей доплатой .
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