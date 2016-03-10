ВАЗ (LADA) 2131 (Нива 4х4) Дата публикации: 9.12.19 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 145 тыс. км Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Выпуск конц 2003 г. Куплена в июле 2004 г. Двигатель 1,8 , 90 л.с. , ГУР , два хозяина , не гнилая . Крашены две правые двери пятнадцать лет назад , остальное заводское . Состояние очень хорошее . Торг . Рассмотрю варианты обмена на автомобиль до 100 000 р с Вашей доплатой .