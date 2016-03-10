ВАЗ (LADA) 2131 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Выпуск конц 2003 г. Куплена в июле 2004 г. Двигатель 1,8 , 90 л.с. , ГУР , два хозяина , не гнилая . Крашены две правые двери пятнадцать лет назад , остальное заводское . Состояние очень хорошее . Торг . Рассмотрю варианты обмена на автомобиль до 100 000 р с Вашей доплатой .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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299 тыс. руб.

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