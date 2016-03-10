ВАЗ (LADA) 2131 (Нива 4х4) Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 154 тыс. км Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

На полном ходу, всё включается, все работает! Не гнилая! Дно идеальное. Реальному покупателю торг!