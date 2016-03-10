ВАЗ (LADA) 2131 (Нива 4х4)
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 154 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Роман
Телефон:
Описание
На полном ходу, всё включается, все работает! Не гнилая! Дно идеальное. Реальному покупателю торг!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter
Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2131 (Нива 4х4)
ВАЗ (LADA) 2131 (Нива 4х4)
Подержанная, пробег 70 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар
299 тыс. руб.
Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2131 (Нива 4х4)
ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Подержанная, пробег 140 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар