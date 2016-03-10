ВАЗ (LADA) 2131 (Нива 4х4)

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 154 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

На полном ходу, всё включается, все работает! Не гнилая! Дно идеальное. Реальному покупателю торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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